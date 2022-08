Atlético-MG x Goiás: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Atletico-MG entra em campo neste sábado (20), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Goiás pelo Brasileirão. A partida será no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Galo é o 7º colocado com 34 pontos e almeja entrar no G4 por uma vaga direta na Libertadores, já que foi eliminado da Copa do Brasil e Libertadores. Assim, o time de Cuca busca uma recuperação na Série A do Brasileiro.

Já o Goiás, é o 13º com 26 pontos e está na zona intermediária da tabela. O time está à 3 pontos do Z4 e precisa pontuar para manter a distãncia.

Onde Assistir

Palpites

inter@

Escalação

ATLÉTICO-MG:

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho); Pavón (Kardec), Keno e Hulk. Técnico: Cuca

GOIÁS:

Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Caetano e Sávio; Fellipe Bastos, Matheus Sales, Diego, Luan Dias e Dadá Belmonte; Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Atletico-MG x Goias



Local: Mineirão - Belo Horizonte, MG

Data: Sábado, 20 de agosto de 2022

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)