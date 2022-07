Atlético-MG x Emelec pela Libertadores: confira horário, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Emelec se encontram nesta terça-feira (5) em mais um jogo das oitavas da Libertadores. O duelo será às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O primeiro duelo entre as equipes terminou em 1 a 1. O Galo precisa de uma vitória simples para avançar, mas qualquer empate levará a disputa para os pênaltis.

Atual Campeão Brasileiro, o Galo vem de vitória no torneio. No duelo, a equipe preservou alguns atletas e agora deve ir com força máxima para buscar a vitória em casa. Jair, Ademir e Allan são desfalques.

O Emelec arrancou o empate no último duelo com o time mineiro e chega descansado para a partida decisiva. Isso por não ter entrado em campo pelo Campeonato Equatoriano. Além disso, deve vir com força total.

ONDE ASSISTIR

ESPN.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Calebe, Nacho Fernández e Rubens (Sasha); Hulk e Vargas. Técnico: Antônio Mohamed.

Emelec: Pedro Ortiz; Bryan Carabalí, Mejía, Guevara e Jackson Rodríguez; Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, José Cevallos, Pittón e Alexis Zapata; Alejandro Cabeza. Técnico: Ismael Rescalvo.

FICHA TÉCNICA:

Atlético-MG x Emelec

Data e hora: 05/07, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)