Atlético-MG x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-MG entra em campo neste sábado (02), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, em duelo que vale o título do Campeonato Mineiro 2022. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte.

A final do Estadual será disputado em jogo único. Sendo assim, o vencedor do confronto conquistará o troféu do Mineiro 2022. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Atlético-MG x Cruzeiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 02/04/2022 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Arana; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e João Paulo; Waguininho, Vitor Roque e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

