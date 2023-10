Atlético-MG x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Coritiba entram em campo neste domingo (08), às 18h30 de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na última rodada, o Atlético-MG, que é o sétimo colocado com 40 pontos, venceu o Internacional fora de casa por 2 a 0. Para o confronto, Felipão tem todos os atletas à disposição e conta com força máxima.

Já o Coritiba está na última posição do Brasileirão, com apenas 17 pontos ganhos. O time paranaense vem de vitória por 2 a 0 no clássico contra o Athletico-PR, o que dá uma motivação para seguir na luta contra o rebaixamento. Para a partida, a equipe tem o desfalque do talentoso meia argentino Marcelino Moreno.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Hulk e Pavón. Técnico: Felipão

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Diogo Oliveira, Robson e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

ATLÉTICO-MG x CORITIBA | FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada da Série A

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 08/10/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)