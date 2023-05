Atlético-MG x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30 de Brasília, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para disputar o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023.

O Atlético-MG, sexto colocado da Série A do Brasileirão, eliminou o Brasil de Pelotas na terceira fase da Copa do Brasil, superando o rival gaúcho por 3 a 2 no placar agregado. O Corinthians, 17º colocado do Brasileirão, desbancou o Remo na terceira fase da Copa do Brasil, empatando em 2 a 2 no placar agregado e vencendo nos pênaltis por 5 a 4.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Wesley, Roni, Maycon e Róger Guedes; Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 17/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)