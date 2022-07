Atlético-MG x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Corinthians se encontram na 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será neste domingo (24), às 18h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

O Galo, atual campeão do Brasileiro, é terceiro na tabela com 32 pontos e quer encostar no líder, Palmeiras. A equipe será comandada por Lucas Gonçalves após demissão do técnico Antonio Mohamed. Cuca será o novo treinador do clube.

O Corinthians terá o técnico Vítor Pereira de volta ao banco de reservas. O técnico havia sido suspenso por duas partidas no Brasileirão. Vice-líder do torneio, o Timão vai em busca de mais três pontos.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Jair (Otávio); Zaracho, Nacho e Keno; Hulk. Técnico interino: Lucas Gonçalves.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil (Balbuena), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Maycon e Du Queiroz; Willian, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.



FICHA TÉCNICA



Atlético-MG x Corinthians

Data e hora: 24/07, às 18h.

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)