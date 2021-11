Atlético-MG x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, 10 de novembro, às 19h (horário de Brasília), contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Líder absoluto do Brasileirão com 65 pontos, o Galo espera colocar um fim na oscilação e engatar vitórias em sequência. Nas últimas cinco rodadas, por exemplo, venceu o Santos, perdeu para o Atlético-GO, depois voltou a vencer, desta vez o Cuiabá, seguido de um novo revés, para o Flamengo, e ganhou do América-MG na 30ª rodada.

Enquanto isso, o Corinthians ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação, com 47 pontos. O objetivo do clube é garantir classificação direta para a Copa Libertadores da América 2022. Por enquanto, está na zona da Pré-Libertadores.

Onde assistir o jogo

O jogo será transmitido pelas emissoras SporTV e Premiere

Palpites para Atlético-MG x Corinthians

inter@

Escalação

Atletico-MG

Everson; Mariano, Rever, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Jair e Nacho Fernandez; Hulk e Diego Costa. Técnico: Cuca.

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz, Giuliano; Gabriel Pereira, Roger Guedes e Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.

Atlético-MG x Corinthians

Estádio: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Horário: 19:00h (de Brasília), quarta-feira, 10 de novembro

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Éder Alexandre e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)

Árbitro de vídeo: Thiaggo Americano Labes (SC)