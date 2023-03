Atlético-MG x Carabobo: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-MG recebe o Carabobo nesta quarta-feira, (1), válido pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. A partida acontece no Mineirão às 21h30.

Para a partida, o Carabobo tem todos os jogadores à disposição do técnico Juan Tolisano e vai com força máxima para o jogo. Por outro lado, o Atlético-MG não conta com os jogadores Pavón, que vai cumprir suspensão, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Guilherme Arana e Alan Kardec, ambos no departamento médico tratando lesões.

No primeiro jogo, as equipes empataram sem gols e deixaram para decidir no Mineirão quem classifica para a terceira fase preliminar da Libertadores.

Na edição de 2022 da Libertadores, o Atlético-MG chegou até às quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. O Carabobo voltou a ser um clube tradicional na competição nos últimos anos, mas costuma cair nas fases preliminares, como aconteceu em 2017, 2018 e 2020.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Globo (MG), ESPN, Star+, Globoplay e Bet365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Mariano (Saravia), Réver, Jemerson e Dodô; Allan, Pedrinho, Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Carabobo: Vachoux; Cuesta, Aponte, Lujano e Pernía; González, Flores e Juan Camilo Pérez; Covea, Balza e Apaolaza. Técnico: Juan Tolisano

ATLÉTICO-MG X CARABOBO | FICHA TÉCNICOS

Data: 01/03/2023

Horário: 21h30

Local: Mineirão

Árbitro: Diego Haro (PER)