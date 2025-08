Atlético-MG x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Atlético-MG e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (3), pela 18ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo é o 13º com 20 pontos e vem de vitória diante do Flamengo pela Copa do Brasil por 1x0 no Maracanã.

Já o Massa Bruta, é o 6º colocado com 27 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 3x1 no Castelão. Pela Copa do Brasil, no meio de semana, foi derrotado pelo Botafogo por 2x0 no Nilton Santos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Scarpa; Alan Franco (Alexsander), Fausto Vera (Gabriel Menino) e Igor Gomes; Cuello (Biel), Hulk e Rony. Técnico: Cuca

BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires e Praxedes (Fabinho); Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ);

VAR: Braulio da Silva Machado (SC).