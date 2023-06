Atlético-MG x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Bragantino entram em campo neste sábado (10), às 18h30 de Brasília, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG é o atual terceiro colocado do campeonato com 17 pontos ganhos em nove jogos. O Galo vem de cinco jogos invictos e busca mais uma vitória para se aproximar da liderança da competição.

Já o Bragantino é o 11º colocado com 13 pontos ganhos em nove partidas. O clube está dividindo as atenções com a Copa Sul-Americana, na qual empatou em 1 a 1 com o Estudiantes na última quarta-feira (07). Pelo Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Fluminense por 2 a 1 na última rodada.

ONDE ASSISTIR A partida será transmitida pelo Premiere. Últimos Jogos Data Resultados Campeonato 07/09/2022 Atletico-MG 1 - 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro - Série A 11/05/2022 RB Bragantino 1 - 1 Atletico-MG Campeonato Brasileiro - Série A 05/12/2021 Atletico-MG 4 - 3 RB Bragantino Campeonato Brasileiro - Série A 29/08/2021 RB Bragantino 1 - 1 Atletico-MG Campeonato Brasileiro - Série A 11/01/2021 Bragantino 2 - 2 Atletico-MG Campeonato Brasileiro - Série A 13/09/2020 Atletico-MG 2 - 1 Bragantino Campeonato Brasileiro - Série A

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Nathan Silva (Lemos), Jemerson e Guilherme Arana (Rubens); Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Vargas) e Patrick; Pavón e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

Bragantino: Cleiton; Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Mosquera; Alerrandro, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Atlético-MG x Bragantino | FICHA TÉCNICA

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 10/06/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)