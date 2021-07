Atlético-MG x Boca Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Taça Libertadores segue com as disputas das oitavas de final nesta terça-feira (20) com o duelo entre Atlético-MG e Boca Juniors, da Argentina. A partida ocorre às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, as equipes empataram sem gols no estádio La Bombonera, em Buenos Aires-ARG.

A equipe com melhor placar agregado ao término dos jogos avança às quartas. Em caso de igualdade, o regulamento prevê a disputa de pênaltis.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Fox Sports.

Escalação

A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Zaracho, Tchê Tchê e Nacho; Savarino e Hulk.

Técnico: Cuca.

A provável escalação do Boca Juniors é: Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo e Sandez; González, Rolón e Medina; Pavón, Briasco e Sebástian Villa.

Técnico: Miguel Ángel Russo.

Atlético-MG x Boca Juniors

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (20).

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

VAR: Julio Bascuñan (CHI).