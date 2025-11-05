Atlético-MG x Bahia na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 20h, no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Atlético-MG está na 13ª colocação, somando 37 pontos em 30 jogos. Já o Bahia ocupa atualmente a quinta posição, com 52 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson, Saravia, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Bernard, Dudu e Rony.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolas Acevedo, Michel Araujo e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

ATLÉTICO-MG X BAHIA | FICHA TÉCNICA