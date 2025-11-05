Diário do Nordeste
Atlético-MG x Bahia na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:24)
Jogada
Legenda: O atacante Dudu entrou no 2º tempo e marcou o gol de empate do Atlético-MG
Foto: Rodrigo Buendia / AFP

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 20h, no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte  (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Atlético-MG está na 13ª colocação, somando 37 pontos em 30 jogos. Já o Bahia ocupa atualmente a quinta posição, com 52 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson, Saravia, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Bernard, Dudu e Rony.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolas Acevedo, Michel Araujo e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

ATLÉTICO-MG X BAHIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
