Atlético-MG x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Athletico-PR entram em campo nesta terça-feira (23), às 19h de Brasília, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. As equipes fazem parte do Grupo G.

O Atlético-MG ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação. O time soma três pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe venceu o Alianza Lima por 2 a 0, jogando em casa.

Já o Athletico-PR está na primeira posição do grupo. A equipe paranaense soma sete pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, o time venceu o Libertad por 2 a 1, jogando fora de casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Nathan Silva, Jemerson, Dodô (Rubens); Battaglia, Edenílson, Patrick; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Fernando; Hugo Moura (Alex Santana), Erick, Christian; Agustín Canobbio, Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA

Competição: quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 23/05/2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)