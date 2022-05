Atlético-MG vende 130 mil camisas em três dias e esgota estoque; novo lote será entregue em 2023

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira (13), a venda de 130 mil peças da nova camisa do clube, o Manto da Massa, encerrando o estoque para 2022. O número foi alcançado após três dias de comercialização nas lojas e e-commerce.

Em nota, o Galo comunicou a negociação com a fábrica e montou “um lote extra de camisas para serem entregues em fevereiro de 2023”. O produto será vendido a partir das 9h02 desta sexta.

Atual campeão da Série A e da Copa do Brasil, o time mineiro registra o maior número de sócios-torcedores do futebol brasileiro no ano vigente, somando o total de 127.558 associados.

Onde comprar o Manto da Massa?

Aos interessados, a nova camisa do Atlético-MG pode ser comprada através do link: https://mantodamassa.com.br/.

