Atlético-MG vence RB Bragantino por 4 a 3 e levanta taça de campeão da Série A; veja fotos

O Atlético-MG venceu o RB Bragantino por 4 a 3, neste domingo (5), no Mineirão, em Belo Horizonte, e levantou a taça de campeão da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A equipe mineira reconquista o título após 50 anos. Os gols do Galo foram anotados por Keno, Zaracho, Savarino e Hulk, enquanto Ytalo e Artur (2x) descontaram para o Massa Bruta.

Com a vitória, o Galo chegou aos 84 pontos. Na Série A, são 26 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas, com 64 gols marcados e 30 sofridos. O Massa Bruta, por sua vez, permanece estacionado na 6ª colocação, com 53 pontos.

Na quinta-feira (9), o Atlético-MG enfrenta o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 38ª rodada da Série A. No mesmo dia e horário, o RB Bragantino enfrenta o Internacional, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Veja fotos da comemoração do Atlético-MG

Legenda: Torcida do Atlético-MG lotou o Mineirão neste domingo (5) Foto: Pedro Souza / Atlético

Legenda: Réver recebe taça de campeão da Série A do Campeonato Brasileiro 2021 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Legenda: Os capitães Réver e Junior Alonso beijaram a taça antes de erguê-la Foto: Lucas Figueiredo / CBF