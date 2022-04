Atlético-MG vence Cruzeiro e conquista 47° título do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro neste sábado (2) por 3 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e conquistou o Campeonato Mineiro 2022. O atacante Hulk, duas vezes, e o meio-campista Nacho Fernández marcaram os gols da partida para o Galo. Edu marcou aos 45 do segundo tempo para o Cruzeiro.

O título do Estadual é o 47º da história do Galo, sendo 3º tricampeonato (2020-2022) da história do Atlético-MG.

A conquista do Mineiro é o 2º título na temporada do Atlético. Antes do Estadual, a equipe de Antonio Mohamed conquistou a Supercopa do Brasil.

Legenda: Hulk abriu o placar para o Atlético-MG contra o Cruzeiro neste sábado (2) pelo Campeonato Mineiro Foto: Pedro Souza / Atlético

Vencedores do Campeonato Mineiro (2010-2022)

2010 - Atlético-MG

2011 - Cruzeiro

2012 - Atlético-MG

2013 - Atlético-MG

2014 - Cruzeiro

2015 - Atlético-MG

2016 - América-MG

2017 - Atlético-MG

2018 - Cruzeiro

2019 - Cruzeiro

2020 - Atlético-MG

2021 - Atlético-MG

2022 - Atlético-MG

