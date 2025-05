Atlético-MG terá quatro desfalques contra o Ceará; Veja provável escalação

O Atlético Mineiro é o adversário do Ceará no domingo (1º), às 18h30, no Castelão, pela 11ª rodada da Série A.

Para o confronto com o Vovô, o técnico Cuca terá quatro desfalques certos, todos por lesão: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os atacantes Tomas Cuello, Caio Maia e Cadu.

Assim, o técnico Cuca deve montar o Galo com Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick e Gustavo Scarpa; Bernard, Rony e Hulk.

Pressão

O Galo, vem de um empate em casa em 1 a 1 contra o Cienciano/PER, na Arena MRV, pela última rodada da fase de Grupos da Sul-Americana, resultado que o colocou como segundo do Grupo H, com apenas 9 pontos.

O time foi vaiado pela torcida, já que a atuação foi ruim e era favorito a conquistar a primeira colocação do grupo, indo direto para as Oitavas de Final.

Assim, a equipe foi para os playoffs da Sul-Americana, e vai encarar o Bucaramanga em dois jogos.

Na Série A, o Atlético é o 10º colocado com 14 pontos. O Vozão é o 6º com 15, mas com um jogo a menos.