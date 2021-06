Atlético-MG registra surto de Covid-19 no elenco; grupo é baixa contra Chapecoense e Ceará

O Atlético-MG registrou um surto de Covid-19 no elenco às vésperas de enfrentar a Chapecoense pela Séria A do Brasileiro. Ao todo, cinco atletas testaram positivo para a doença e estão fora do duelo desta segunda-feira (21), às 20h, no Mineirão. A informação é do ge.

A lista contempla os meias Nacho Fernández e Nathan, os atacantes Dylan Borrero e Marrony, além do zagueiro Micael, das categorias de base. Pelo diagnóstico recente, o grupo também é desfalque diante do Ceará, na quinta (24), às 19h, na Arena Castelão. Isso porque o protocolo da CBF indica afastamento de 14 dias desde a confirmação do caso.

A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair e Tchê Tchê; Hyoran, Hulk e Keno.

Com as baixas, o técnico Cuca tem agora 13 ausências certas. As demais são Savinho (Brasil Sub-17), Alonso, Alan Franco, Savarino e Vargas (convocados para Copa América), Rafael e Dodô (lesionados). No Brasileirão, o Galo está em 5º colocado, com nove pontos na tabela.