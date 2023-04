Atlético-MG perde para o Libertad-PAR, no Mineirão, na estreia da Libertadores

Depois de passar pela etapa preliminar da Copa Libertadores sem muitos sustos, o Atlético-MG estreou na fase de grupos com uma derrota em casa. Na noite desta quinta-feira, o time mineiro foi derrotado pelo Libertad-PAR, pelo placar de 1 a 0, no Estádio do Mineirão, com gol marcado por Diego Gómez aos oito minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque fulminante.



Com o resultado, o Atlético-MG é lanterna do Grupo G, uma vez que é o único time zerado na tabela. Enquanto isso, o Libertad lidera com três pontos, já que no outro confronto Alinza Lima-PER e Athletico-PR ficaram no empate sem gols e somaram um ponto cada.



Agora, o time foca no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o América-MG, no próximo domingo, às 16h. No jogo de ida, o time alvinegro venceu por 3 a 2 e pode perder até por um gol de diferença para ser o campeão. A vantagem foi conquistada com a melhor campanha na temporada. A novidade no time será a volta do atacante Hulk, que não participou deste primeiro jogo na Libertadores por estar suspenso.