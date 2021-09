Atlético-MG elimina o Fluminense e garante vaga na semifinal da Copa do Brasil

O Atlético-MG garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15), ao derrotar o Fluminense, por 1 a 0, no Mineirão. A equipe havia vencido o duelo de ida, no Rio, por 2 a 1.

Na próxima fase, o Galo aguardar o classificado entre Fortaleza x São Paulo. Na outra semifinal, que tem o Athletico-PR com uma das vagas, a chave é completada após Flamengo x Grêmio.

O jogo

No Mineirão, o Atlético-MG iniciou com pressão, enquanto os cariocas priorizaram a marcação. Logo, as melhores oportunidades surgiram para o time da casa, com Allan e Hulk, antes dos 10 primeiros minutos. Na primeira chance, Marcos Felipe defendeu, e na segunda a finalização passou perto da meta carioca.

A partir dos 20 minutos, o Fluminense passou a ter a iniciativa, com ataques pelos lados do campo. Aos 29, Fred cabeceou e Everson fez grande defesa. No ataque seguinte, o goleiro atleticano errou feio e a bola sobrou para Luiz Henrique com a meta livre, mas o atacante mandou para fora.

Assustado com a pressão do rival, o Atlético tentou voltar a dominar. Cuca colocou Diego Costa. A pressão atleticana continuou e o cruzamento de Mariano desviou no cotovelo de Danilo Barcelos. O VAR apontou e o pênalti foi marcado: Hulk fez 1 a 0.

Com a necessidade da vitória, o Fluminense foi para o ataque e Caio Paulista quase empatou, aos 17. Um minuto depois, Diego Costa quase ampliou para o Atlético, após contra-ataque puxado por Hulk. No fim, Galo na semifinal.

Ficha técnica

Atlético-MG 1x0 Fluminense

Gol: Hulk, aos 10 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Yago Felipe, Zaracho.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Réver), Allan e Nacho Fernández (Sasha); Zaracho (Keno), Hulk (Nathan) e Vargas (Diego Costa). Técnico: Cuca.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Wellington (Arias), Nonato (Calegari) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Bobadilla), Fred (Abel Hernández) e Caio Paulista (Gustavo Apis). Técnico: Marcão.

