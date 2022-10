Atlético Madrid x Bayer Leverkusen: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen entram em campo nesta quarta-feira (26), às 16h de Brasília, no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid (ESP), para disputar a quinta rodada do Grupo B da Liga dos Campeões 22/23.

O Atlético de Madrid, mandante nesta partida, ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, somando apenas quatro pontos em quatro rodadas disputadas. A equipe espanhola vem de empate em 0 a 0 com o Club Brugge, jogando em casa. Já o Bayer Leverkusen está na lanterna do grupo, somando três pontos em quatro partidas. A equipe foi derrotada pelo Porto por 3 a 0 na última rodada, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Savic, Gimenez e Molina; Carrasco, Kondogbia, Witsel e Correa; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Bakker, Hincapie, Tah, Tapsoba e Frimpong; Andrich e Demirbay; Diaby, Schick e Hudson-Odoi. Técnico: Xabi Alonso.

ATLÉTICO DE MADRID X BAYER LEVERKUSEN | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid (ESP)

Data: 26/10/2022 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Jérôme Brisard (FRA)