Atlético Goianiense x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético Goianiense entra em campo neste sábado, 13 de novembro, às 17h (horário de Brasília), contra o Santos, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Antônio Accioly, o Castelo do Dragão, em Goiânia (GO).

Os dois clubes estão próximos na tabela de classificação. Os donos da casa ocupam a 15ª colocação na tabela de classificação, com 37 pontos em 30 partidas disputadas. O Dragão precisa vencer para afastar o risco de rebaixamento.

Já os santistas, também com chances de rebaixamento, ainda que remotas, têm um ponto mais, na 13ª posição e ainda sonham em disputar a Copa Libertadores de 2022. No entanto, atualmente, sequer têm garantida vaga para a Copa Sulamericana.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora Premiere.

Palpites para Atlético-GO x Santos

Escalação

Atlético-GO

Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Oliveira, Igor Cariús, Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, João Paulo, André Luiz, Ronald e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

Santos

João Paulo, Danilo Boza, Luiz Felipe, Kaiky, Madson, Camacho, Zanocelo, Felipe Jonatan, Marcos Guilherme, Diego Tardelli e Marinho. Técnico: Fábio Carille.

Atlético-GO x Santos

Estádio: Estádio Antônio Accioly, Castelo do Dragão, em Goiânia, Goiás

Horário: 17:00h (de Brasília), sábado, 13 de novembro

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Auxiliar do VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)