Atlético Goianiense x RB Bragantino: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Atlético Goianiense entra em campo nesta sábado, 6 de agosto às 19h (horário de Brasília), contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás.

O time goiano é o 19º colocado com 17 pontos e vem de vitória histórica pela Copa Sul-Americana, ao vencer o jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana contra o Nacional por 1 a 0 no Uruguai. Já o Massa Bruta é o 8º com 30 pontos.

Escalação

Atlético Goianiense

Cleiton, Cândido, Natan, Léo Ortiz e Aderlan, L.Evangelista, Raúl, Sorriso, Praxedes, Artur e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri

RB Bragantino

Ronaldo, Hayner, Edson, Ramon, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Luiz Fernando, Wellington Rato e Churín. Técnico: Jorginho

Atletico Goianiense x RB Bragantino

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

Horário: 19:00h (de Brasília), sábado, 6 de agosto