Atlético Goianiense x Palmeiras: confira horário, palpites e prováveis escalações

Atlético Goianiense entra em campo nesta domingo (18) às 16:00h (horário de Brasília), contra o Palmeiras pelo Brasileirão. A partida será no Estádio do Governo do Estado de Goiás, em Goiânia, Goiás.

Palpites

Escalação

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Ronald (Igor Cariús), Zé Roberto (Lucão) e André Luís. Técnico: Eduardo Barroca.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético Goianiense x Palmeiras

Estádio: Estádio do Governo do Estado de Goiás, em Goiânia, Goiás

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 18 de julho

Árbitro: Denis Ribeiro Serafim