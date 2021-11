Atletico Goianiense x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atletico Goianiense entra em campo nesta terça-feira, 23 de novembro às 19:00h (horário de Brasília), contra o Juventude pelo Brasileirão da Série A. A partida, atrasada da 30ª rodada, será no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, em um duelo direto na luta contra o rebaixamento.

Depois de empatar com o Ceará na última rodada por 1 a 1, o Atlético-GO, 15º com 40 pontos, busca voltar a vencer depois de três empates seguidos.

Do outro lado, o Juventude vem de derrota para o líder Atlético-MG, e em 16º com 39 pontos, está a dois do Bahia, primeiro time do Z-4.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Provável escalação do Atlético-GO:

Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Brian Montenegro e Janderson. Técnico: Marcelo Cabo

Provável escalação do Juventude:

Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno. Técnico: Jair Ventura

Atletico Goianiense x Juventude

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

Horário: 19:00h (de Brasília), terça-feira, 23 de novembro

Árbitro: Flávio Rodrigues (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo (SP)