Atlético-GO x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-GO e São Paulo começam a decidir nesta quinta-feira (1), uma vaga na final da Copa Sul-Americana. As duas equipes brasileiras se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) pelo jogo de ida, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). O jogo de volta será no dia 8 de setembro, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).

Para chegar até as semifinais, o Dragão eliminou o Nacional/URU, enquanto o São Paulo passou pelo Ceará nos pênaltis.

Pela Série A, as equipes perderam na pela 24ª rodada. O Athletico perdeu para o Goiás por 2 a 1 e o técnico Jorginho foi demitido. Já o São Paulo, perdeu para o Fortalezza no Morumbi por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

Conmebol TV

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO

Renan, Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho, Wellington Rato; Airton e Churín. Técnico: Eduardo Baptista

SÃO PAULO

​

Jandrei; Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Gabriel Neves), Galoppo (Igor Gomes), Nestor (Patrick) e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 1/9/2022, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Carlos Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)