Atlético-GO x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-GO entra em campo neste domingo (3), às 16h (horário de Brasília), contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida na TV Globo e no Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon e Jefferson; Marlon Freitas, Edson Fernando, Airton, Wellington Rato (Jorginho) e Luiz Fernando; Diego Churin. Técnico: Jorginho.

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Gabriel Neves, Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica | Atlético-GO x São Paulo

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 03/07/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)