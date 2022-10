Atlético-GO x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta segunda-feira (10), às 18h30, Atlético-GO e Palmeiras entram em campo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), para disputar a 31ª rodada do Brasileirão Série A 2022.

O Dragão, que é mandante nesta partida, é concorrente direto do Ceará na luta contra o rebaixamento. O Atlético-GO ocupa atualmente a 18ª colocação na tabela, com 28 pontos, cinco a menos que o Ceará. Mas o desafio nesta rodada não será fácil: a equipe terá pela frente o Palmeiras, atual líder do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Dragão faria a equipe ultrapassar o Cuiabá e reduziria a distância do Ceará para o Z-4 para dois pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando (Shaylon) e Marlon Freitas; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 10/10/2022 (segunda-feira)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)