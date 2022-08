Atlético-GO x Nacional-URU: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-GO entra em campo nesta terça-feira (9), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Nacional-URU, no duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

No confronto da ida, vitória do Dragão por 1 a 0. Com isso, a equipe de Jorginho garante classificação até com empate. Em caso de derrota por dois ou mais gols de diferença, o Nacional avança às semifinais. Repetição de placar favoravel aos uruguaios leva a decisão para as penalidades.

Onde assistir

A partida será transmitida na Conmebol TV.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Atlético-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Edson Fernando, Gabriel Baralhas e Jorginho; Léo Pereira, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho.

Nacional-URU: Rochet; José Luis Rodriguez, Marichal, Coelho e Cándido; Diego Rodríguez, Carballo, Zabala e Fagúndez; Trezza e Suárez. Técnico: Pablo Repetto.

Atlético-GO x Nacional-URU | Ficha Técnica

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 09/08/2022 (terça-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Germán Delfino (ARG)