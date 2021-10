Atletico-GO x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atletico Goianiense e Grêmio entram em campo nesta segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), em uma das últimas partidas da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Na 12ª colocação na tabela de classificação, a última vaga para a Copa Sul-americana 2022, o Atlético-GO busca engatar mais uma vitória na competição para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento e, quem sabe, entrar na briga pela Libertadores do ano que vem. Até agora, são 34 pontos somados em 26 jogos.

O Grêmio, no entanto, vai para o jogo como se fosse mais uma final de mundial. O tricolor gaúcho segue desde o início do campeonato na área da degola, que levará os quatro últimos da Série A para disputar a segunda divisão em 2022. E tem nesta segunda-feira a sexta oportunidade para deixar a região indigesta. Caso vença fora de casa, superará Sport, Santos e Juventude, ao chegar aos 29 pontos, com saldo de gols mais favorável.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: SporTV e Premiere.

Palpites para Atletico-GO x Gremio

Prováveis escalações

Atlético-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e André Luís; Ronald, Zé Roberto e Janderson. Técnico: Eduardo Souza.

Grêmio

Brenno; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Atletico Goianiense x Gremio

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

Horário: 20h (de Brasília), segunda-feira, 25 de outubro

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)