Atlético-GO x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-GO entra em campo nesta quarta-feira (22), às 19h (horário de Brasília), contra o Goiás, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho.

Goiás: Tadeu; Diego, Da Silva, Yan Souto, Juan Pablo; Auremir, Caio, Maguinho; Vinícius, Dadá Belmonte e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

Ficha técnica | Atlético-GO x Goiás

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 22/06/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Márcio Henrique de Góis (SP)