Atlético-GO x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-GO entra em campo neste domingo (21), às 18h (horário de Brasília), contra o Cuiabá, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Atlético-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho.

Cuiabá: Walter; Daniel Guedes, Marllon, Joaquim e Kelvin Osorio; Camilo, Rafael Gava e Pepê; Gabriel Pirani, Valdivia e André. Técnico: António Oliveira.

Atlético-GO x Cuiabá | Ficha Técnica

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 21/08/2022 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e José Eduardo Calza (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)