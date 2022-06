Atlético-GO x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-GO entra em campo nesta quarta-feira (8), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Avaí, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Fernando, Edson, Ramon e Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas, Airton, Jorginho e Wellington Rato; Diego Churin. Técnico: Jorginho.

Avaí: Douglas; Kevin, Raniele, Rodrigo Freitas e Diego Matos; Eduardo, Bruno Silva e Jean Cléber; Pottker, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Ficha técnica | Atlético-GO x Avaí

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 08/06/2022 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)