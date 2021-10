Atlético-GO X Athletico-PR pela Série A: veja onde assistir, horários, palpites e escalações

Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 em plena Arena Castelão, o Atlético-GO tem novo desafio, agora dentro dos seus domínios.

O Dragão enfrenta o Athletico-PR no estádio Antônio Accioly, nesta quarta-feira (6), às 19h, pela 24ª rodada do Brasileiro Série A 2021. A partida tem transmissão exclusiva do canal Premiere.

O rival, Athletico-PR, vem de dura derrota contra o Flamengo por 3 a 0 e quer se recuperar na tabela.

Palpites

Prováveis escalações:

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Matheus Barbosa e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald. Técnico: Eduardo Souza.

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Matheus Barbosa e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Ronald. Técnico: Eduardo Souza. Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Zé Ivaldo; Erick, Christian, Léo Cittadini e Nicolas; Carlos Eduardo, Pedro Rocha e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim.

Ficha técnica:

Jogo: Atlético-GO x Athletico-PR (Série A do Campeonato Brasileiro 2021 – 24ª rodada)

Data e hora: Quarta-feira, 06 de outubro de 2021 – 19h (Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly (Castelo do Dragão), em Goiânia (GO)

Transmissão: Premiere