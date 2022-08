Atlético-GO vence e estraga festa do Nacional na estreia de Luis Suárez

Na estreia de Luis Suárez, quem brilhou foi o atacante Luiz Fernando, que fez o gol da vitória do Atlético-GO por 1 a 0 frente ao Nacional na noite desta terça-feira, no estádio Gran Parque Central, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.



Com a vitória, o Atlético jogará pelo empate no duelo de volta, marcado para terça-feira, às 19h15, no Serra Dourada, para carimbar vaga na semifinal. O Nacional precisará vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por vantagem de um gol para levar a decisão aos pênaltis.



O que era para ser festa no Parque Central, virou confusão quando o árbitro apitou o final do jogo. O clima esquentou entre os jogadores, mas aqueles que estavam mais calmos entraram em ação para separar o princípio de confusão.



Após 16 anos na Europa, Luis Suárez voltou ao futebol sul-americano para ser a principal estrela do Nacional-URU. Ansiosa, a torcida lotou o Parque Central para ver o ídolo um pouco mais de perto. O técnico Pablo Repetto, no entanto, o deixou no banco de reservas.

Momento de entrada de Suárez

🇺🇾🔥 O momento tão esperado: 16 anos depois, @LuisSuarez9 volta a atuar pelo @Nacional.



🌟 O centroavante entrou em campo no minuto 73 do duelo contra o @ACGOficial pelas quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana. Histórico! pic.twitter.com/yzuf2Adlo6 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 3, 2022





O jogo

Pensando na possibilidade de enfrentar o atacante e na má fase no Brasileirão, Jorginho fez sete mudanças no Atlético-GO e mostrou preocupação quando Ronaldo, com uma lesão no ombro, deixou o campo e foi levado para o hospital em Montevidéu.



O time brasileiro se aproveitou da ausência de Suárez para abrir o placar logo aos 21 minutos. Após belo cruzamento de Léo Pereira, Luiz Fernando cabeceou no fundo das redes. Após o gol, o Atlético-GO assumiu o domínio da partida e contou com boas defesas de Renan para ir para o intervalo em vantagem.

Legenda: O time brasileiro venceu com gol do atacante Luiz Fernando Foto: Divulgação / Conmebol





No segundo tempo, o Nacional jogou o Atlético para a defesa e chegou a colocar uma bola no travessão em um forte chute de esquerda de Cândido. Mas os olhares estavam em Luis Suárez. A torcida vibrava a cada movimento do atacante fora de campo e comemorou como um gol quando ele foi chamado para entrar.



Aos 28 minutos, o maior artilheiro da história da seleção do Uruguai entrou para impulsionar o time dentro de campo. Demorou para se encontrar nesse seu retorno, mas quando recebeu com mais espaço, cruzou para Ignacio Ramírez. O atacante pegou de primeira e jogou na trave.



Luis Suárez, no entanto, passou em branco em seu retorno. O Atlético se segurou e contou com boa atuação do goleiro Renan - eleito pela Conmebol como o craque do jogo -, para largar na frente na busca por uma vaga na semifinal da Sul-Americana