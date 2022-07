Atlético-GO terá dois desfalques e retornos importantes neste domingo contra o Fortaleza

O Atlético/GO é o adversário do Fortaleza pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelo neste domingo (17), às 18 horas no Antônio Accioly. E o Dragão terá dois desfalques, mas também três retornos importantes ao time.

O técnico Jorginho contará com os retorno do lateral-direito Dudu, do volante Baralhas e do centroavante Churín. O volante está recuperado de contusão, e os demais não atuaram pela Copa do Brasil no meio de semana na vitória de 3 a 0 diante do Goiás e voltam ao time.

Já o lateral-direito Hayner e zagueiro Ramon estão fora. O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos e cumprirá suspensão. O defensor sofreu uma lesão no tendão de aquiles e não deve mais jogar na temporada.

Provável Escalação

Assim, o Dragão deve jogar contra o Leão com: Ronaldo; Dudu, Edson Felipe, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Churín e Wellington Rato.

Na tabela

O Atlético/GO vem de classificação para as Quartas de Final da Copa do Brasil e luta contra o rebaixamento na Sèrie A. O time goiano é o 18º colocado da Serie A com 17 pontos.

