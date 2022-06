Atlético-GO terá desfalque de Baralhas e retorno de Churín contra Ceará; veja provável escalação

O Atlético-GO visita o Ceará neste domingo (28), às 18h (horário de Brasília), com desfalque do volante Baralhas, que cumpre suspensão automática após receber o 3° cartão amarelo contra o Juventude. Edson Fernando deve ser o substituto.

Em contrapartida, o técnico Jorginho terá o retorno do atacante Diego Churín. Após desfalcar o Dragão contra o arquirrival Goiás na Copa do Brasil, devido ao regulamento, o atleta volta a ficar à disposição do treinador e iniciará o confronto como titular. Luiz Fernando retorna para o banco de reserva.

O meio-campista Wellington Rato, com dores musculares, passou por exames médicos e não teve lesões constatadas. Com isso, Jorginho deve escalar o Atlético-GO com: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon e Jefferson; Edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Airton.