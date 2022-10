Atlético-GO tem dois retornos importantes contra o Ceará

O Atlético-GO tem dois retornos importantes para encarar o Ceará no domingo (23), no estádio Antônio Accioly, às 18h, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Dragão avalia o duelo como ‘‘jogo do ano” e terá à disposição o meia Shaylon e o atacante Léo Pereira, que não atuaram no empate com o Juventude.

O meio-campo cumpriu suspensão automática na última partida. Já o reforço ofensivo se recuperou de um desconforto muscular e fica à disposição da comissão técnica de Eduardo Souza.

Na tabela de classificação, o time goiano está em 18º, com 30 pontos. O Vovô é o 16º do Brasileirão, com 34.

Legenda: O Ceará está em 16º colocado na Série A, com 34 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Uma vitória não tira o Atlético-GO do Z-4, mas pode deixá-lo em 17º, na frente do Cuiabá - caso o Dourado não consiga vencer ou empatar com o Goiás, no mesmo dia, às 18h, na Arena Pantanal.

Em contrapartida, se o Ceará conseguir o resultado positivo, abre uma margem de sete pontos para o adversário e respira na classificação. Na sequência recente, o Vovô não vence há seis rodadas, enquanto o Dragão busca uma arrancada e não perde há quatro partidas, somando duas vitórias.