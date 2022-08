Atlético-GO faz história, vai à semi da Sul-Americana e aguarda Ceará ou São Paulo

O Atlético-GO se classificou pela primeira vez na história para as semifinais da Copa Sul-Americana após derrotar o Nacional (URU) por 3 a 0, na noite desta terça-feira (9) no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Agora o Dragão, que triunfou na ida por 1 a 0 no Parque Central, em Montevidéu, aguarda quem passa no confronto entre Ceará e São Paulo para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição continental.

🐲⚽ Dragão na semifinal! O @ACGOficial venceu o @Nacional por 3-0, pelo jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana.



🇧🇷 Os goianos enfrentarão #Ceará ou #SaoPaulo: um brasileiro já está na final!#GrandeConquista pic.twitter.com/0v4rxMnDJv — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 10, 2022

O jogo

Mesmo com a vantagem construída fora de casa, o Atlético-GO mostrou eficiência desde o início da partida desta terça e abriu o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Fernando aproveitou sobra de bola para chutar forte de esquerda.

Momentos antes do intervalo o time brasileiro ampliou, com o volante Baralhas, que bateu colocado após receber passe de Churín.

No intervalo o técnico do Nacional deu sua última cartada, quando colocou em campo o artilheiro Luis Suárez. Mas a mudança não foi suficiente diante de um Atlético-GO que jogou muito bem e que contou com o brilho de Luiz Fernando para chegar ao terceiro, aos 7 minutos. A atuação do camisa 18 só não foi perfeita porque terminou com a expulsão do jogador.

Série A

O Dragão agora se concentra no Brasileiro, onde pega o Botafogo no sábado (13) tentando deixar a vice-lanterna da competição.