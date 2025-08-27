Diário do Nordeste
Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Tricolor possui 25% dos direitos do zagueiro

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 18:01)
Jogada
Legenda: Zagueiro Alix Vinícius teve passagem pelo Fortaleza entre os anos de 2021 e 2023
Foto: Ingryd Oliveira/ACG

O zagueiro Alix Vinícius, que pertence ao Atlético-GO, mas tem parte dos direitos econômicos com o Fortaleza, foi emprestado ao Red Bull Bragantino com opção de compra milionária. Se o time do interior paulista decidir fazer o negócio até o fim do vínculo de empréstimo, o Tricolor pode faturar até R$ 3 milhões.

O valor de venda fixado pelo Atlético-GO é de 2 milhões de euros, o que convertendo fica aproximadamente de R$ 12,6 milhões. O Fortaleza possui 25% dos direitos e Alix, que defendeu o clube entre 2021 e 2023, e se a venda for executada a divisão do montante entre os dois clubes será de acordo com os percentuais que eles possuem.

Se o RB Bragantino comprar 100% dos direitos do zagueiro de 25 anos, o valor correspondente ao Fortaleza será de cerca de R$ 3,1 milhões. Na venda de Alix ao Atlético-GO, em janeiro do ano passado, o Tricolor já havia faturado R$ 3,5 milhões.

Titular da equipe goiana na Série B do Brasileiro, Alix Vinícius tem 36 jogos disputados em 2025 e dois gols marcados. Ele já esteve na mira do Botafogo, que fez propostas oficiais pela compra do defensor, mas o Dragão optou por não vender. O desejo do atleta em disputar a Série A do Brasileiro, no entanto, acabou forçando a decisão do time rubro-negro a negociá-lo.

