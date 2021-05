Atlético-GO é primeiro clube do Brasil a receber vacina contra Covid-19 da Conmebol

O Atlético-GO foi o primeiro clube do Brasil beneficiado pela Conmebol com a primeira dose da vacina contra Covid-19. A ação ocorreu nesta quinta-feira (6), no Paraguai, após o time vencer o Libertad, em Assunção, pela Copa Sul-Americana.

A medida foi divulgada nas redes sociais pelo presidente da entidade continental, o paraguaio Alejandro Domínguez. "Estamos juntos para tornar o nosso futebol mais seguro", publicou.

Segundo o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, foram aplicadas 44 doses nos integrantes do clube. Vale ressaltar que o produto é da farmacêutica chinesa Sinovac.

A Conmebol conseguiu doação de 50 mil doses da vacina e busca imunizar grupos do futebol. O público-alvo são as seleções que disputarão a Copa América e as equipes que participam de torneios internacionais, como Libertadores e Sul-Americana.

Situação do Brasil

No Brasil, a CBF precisa de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber as doses. Seguindo a Lei nº 14.125/2021, que autoriza a importação de vacinas contra o novo coronavírus em território nacional, imunizantes terão de ser repassados primeiramente ao SUS, para que sejam incorporados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).