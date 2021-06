Atlético-GO e Fortaleza empatam sem gols no Estádio Antônio Accioly

Em confronto de invictos na Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Fortaleza empataram sem gols no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo foi válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza mantém a liderança da competição nacional, com 10 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, ocupa a 8ª colocação, com 7 – equipe goiana tem uma partida a menos.

Primeiro tempo

O equilíbrio marcou a etapa inicial do confronto entre Atlético-GO x Fortaleza. Com marcações encaixadas, as equipes pouco cederam oportunidades claras ao longo dos 45 minutos.

A melhor oportunidade do Fortaleza saiu dos pés de Tinga. Após cruzamento de Romarinho na área, o zagueiro tricolor arriscou o chute no canto direito de Fernando Miguel, que saltou e fez uma grande defesa.

O Atlético-GO, por sua vez, apostava nas laterais do campo. Com atletas habilidosos e de velocidade, o Dragão buscava os cruzamentos, mas era superado pelo forte jogo aéreo tricolor. A grande chance da equipe goiana saiu dos pés de Janderson. Após pressionar Marcelo Benevenuto, o atacante ficou com a bola e finalizou à esquerda de Felipe Alves.

Sem conseguirem impor ritmo no meio-campo para criarem oportunidades claras de gol, o duelo foi para o intervalo empatado sem gols.

Legenda: Atlético-GO impôs seu ritmo durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar Foto: Bruno Corsino / ACG

Segundo tempo

Após o intervalo, o confronto voltou movimentado, com as duas equipes chegando com frequência ao ataque. A primeira oportunidade saiu dos pés de Natanael, do Atlético-GO, após chute de fora da área para fora. A resposta do Fortaleza aconteceu minutos depois com Wellington Paulista, que parou em Fernando Miguel.

O Dragão voltou a assustar com Janderson. O atacante recebeu bom passe de João Paulo, ganhou da marcação na velocidade e saiu cara a cara com Felipe Alves. Na hora da finalização, mandou sobre o goleiro.

Sem conseguir criar tantas oportunidades, o Fortaleza explorava os erros do adversário e subia em velocidade pelas laterais. Porém, sem efetividade, pouco ofereceu risco ao goleiro Fernando Miguel.