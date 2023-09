Atlético-GO deve ter mudanças para enfrentar o Ceará na Série B; veja provável time

O treinador do Atlético-GO, Jair Ventura, deverá fazer três mudanças em sua equipe titular para enfrentar o Ceará neste domingo (01), às 18h, na Arena Castelão. São duas modificações no setor de ataque e uma na defesa.

No setor defensivo, Luiz Felipe, que esteve fora da última partida da equipe, contra o Criciúma, por suspensão, retorna ao time titular e deve formar dupla com Alix Vinícius, zagueiro emprestado pelo Fortaleza até o fim do ano.

Já no ataque, Gustavo Coutinho se recupera de lesão e dará lugar ao atacante Matheus Peixoto, ex-Ceará. A outra alteração é a entrada de Kelvin no lugar de Dodô.

TIME TITULAR

Com isso, o Atlético deve ir a campo com: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves; Gabriel Baralhas, Matheus Sales e Shaylon; Kelvin, Matheus Peixoto e Luiz Fernando.