Atlético-GO, Cuiabá, Brusque e Manaus também são campeões estaduais; veja lista

Além das conquistas de Fluminense, Atlético-MG e Grêmio, mais outros quatro campeões estaduais foram conhecidos neste sábado à tarde. O Atlético se tornou campeão goiano e bem perto dali o Cuiabá confirmou o favoritismo em Mato Grosso. Em Santa Catarina, com os clubes tradicionais fora das finais, o título ficou nas mãos do Brusque. O Manaus é o campeão no Amazonas.

O título do Atlético Goianiense foi conquistado na Serrinha, com uma vitória de virada sobre o Goiás, por 3 a 1. Na ida, os atleticanos já tinham vencido por 1 a 0. O título conquistado pelo Dragão o coloca de vez na segunda colocação entre os maiores campeões do estadual, com 16 taças levantadas, contra 15 do Vila Nova, que dividia a posição. Vice-campeão deste ano, o Goiás é o maior vencedor da competição, com 28 títulos.

O Cuiabá chegou ao seu 11º título Mato-Grossense na noite ao golear o União, por 4 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo confronto de volta do Estadual. Pepê, Alesson, Marllon e Valdívia marcaram os gols. O Dourado entrou em campo já com ótima vantagem de garantir o terceiro título consecutivo do Estadual, isso porque venceu o duelo de ida por 3 a 2, na cidade de Rondonópolis.

Brusque campeão

Em Santa Catarina, o Brusque foi campeão ao empatar sem gols com o novato Camboriú, atuando em casa, no estádio Augusto Bauer. Após o empate em 1 a 1 no jogo da ida, o jogo de volta ficou empatado em 0 a 0 no estádio Augusto Bauer.

Com a vantagem de ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Brusque conquistou o título com os dois empates. É o segundo título Catarinense do Brusque, que foi campeão em 1992, há 30 anos.

Manaus hegemônico

O Manaus garantiu mais um título do Campeonato Amazonense, no Gilbertão, quando repetiu os 2 a 1 aplicados no jogo de ida sobre o Princesa do Solimões e levantou mais uma taça estadual. O título conquistado é o quinto do Gavião nas últimas seis edições do estadual. O maior campeão amazonense, no entanto, segue sendo o Nacional, com 43 taças.