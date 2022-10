Atlético-GO, Coritiba e Cuiabá entram em campo hoje; veja as contas do Ceará para não entrar no Z-4

O Ceará pode entrar na zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão nesta quinta-feira (27). O Alvinegro perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite da última quarta-feira (26) e ficou em situação ainda mais delicada na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Dependendo dos resultados de Atlético-GO e Cuiabá nesta quinta-feira (27), o time cearense pode ser ultrapassado e entrar no Z-4.

O Ceará ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão, somando 34 pontos em 34 rodadas disputadas. Atrás do Vovô e também na luta contra o rebaixamento estão Atlético-GO e Cuiabá, que jogam nesta quinta-feira (27). O Atlético-GO é o 17º colocado e soma 33 pontos, enquanto o Cuiabá está na 18ª posição, com 31 pontos.

VEJA AS CONTAS PARA O CEARÁ NÃO ENTRAR NO Z-4 NESTA RODADA

ATLÉTICO-GO

HOJE TEM DRAGÃO SOBREVOANDO A CAPITAL PAULISTA! É DIA DE ATLÉTICO GOIANIENSE! 🇹🇹🔥



⚽ São Paulo x Atlético Goianiense

🏆 @Brasileirao

⌚ 19h00

🏟 Morumbi

📺 @canalpremiere #DRAGÃO #SAOxACG pic.twitter.com/OPY845nZiV — Atlético Goianiense (@ACGOficial) October 27, 2022

O Atlético-GO enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (27). A partida acontece no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 19h de Brasília. Em caso de vitória, o Dragão alcança 36 pontos, ultrapassa o Ceará (34) e empurra o time cearense para o Z-4. A situação seria semelhante no caso de empate. Atlético-GO e Ceará empatariam no número de pontos, com vantagem atleticana no número de vitórias: seriam oito, contra apenas seis do Ceará.

CUIABÁ

LUTAR ATÉ O FIM! 🔰💪



Cuiabá 🆚 Avaí

📆 Quinta-feira (27)

⏰ 19h (de MT)

🏆 34ª rodada do @Brasileirao

🏟 Arena Pantanal

📍 Cuiabá

📺 @canalpremiere

🎟️ Dourado Store, LuckSports, Escolinha do Cuiabá e https://t.co/nkjYepgYE4#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/dxNgQo2miS — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) October 27, 2022

O Cuiabá enfrenta o Avaí nesta quinta-feira (27). A partida acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 20h de Brasília. Em caso de vitória, o Dourado alcança 34 pontos, empata com o Ceará (34), mas empurra o time cearense para o Z-4 por conta do critério de desempate. Assim como no caso do Atlético-GO, o Cuiabá também soma mais vitórias que o Ceará na Série A: seriam oito do Dourado, contra apenas seis do Vovô.

JOGO ENTRE FORTALEZA E CORITIBA TAMBÉM INTERESSA

Outro jogo que acontece nesta quinta-feira (27) também interessa ao Ceará. Trata-se da partida entre Fortaleza e Coritiba, na Arena Castelão, às 19h de Brasília. O Coritiba é o primeiro time à frente do Ceará, estando na 15ª colocação na tabela, com 35 pontos. Uma vitória do Coxa faria a equipe se distanciar ainda mais do Alvinegro, deixando o time cearense em situação ainda mais complicada.