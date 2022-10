Atlético-GO chama partida contra Ceará de 'jogo do ano' e vende ingressos a R$ 5

O Atlético-GO trata a partida com o Ceará, no domingo (23), como o “jogo do ano”. Na briga contra o rebaixamento na Série A, o Dragão iniciou a venda de ingressos nesta quarta-feira (19) com os valores a partir de R$ 5 (meia). A bola rola no estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO, às 18h.

A comercialização ocorre no próprio estádio e também online. Na tabela de classificação, o time goiano está em 18º colocado, com 30 pontos. O Ceará está na 16ª posição do Brasileirão, com 34.

Legenda: O Ceará está em 16º colocado na Série A, com 34 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Uma vitória não tira o Atlético-GO do Z-4, mas pode deixá-lo em 17º, na frente do Cuiabá - caso o Dourado não consiga vencer ou empatar com o Goiás, no mesmo dia, às 18h, na Arena Pantanal.

Em contrapartida, se o Ceará conseguir o resultado positivo, abre uma margem de sete pontos para o adversário e respira na classificação. Na sequência recente, o Vovô não vence há seis rodadas, enquanto o Dragão busca uma arrancada e não perde há quatro partidas, somando duas vitórias.