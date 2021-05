Atlético e Pacajus goleiam pelo Campeonato Cearense

A 4ª rodada do Campeonato Cearense foi complementada com 3 jogos. Além da goleada do Ceará por 6 a 1 diante do Caucaia, outros dois times golearam: Atlético e Pacajus.

O Atlético Cearense massacrou o Crato por 7 a 1 no Domingão, em Horizonte, alcançando a vice-líder com 9 pontos, apenas um a menos que o Ferroviário. Os gols da Àguia foram marcados por Olavio (5), Wandson e Valdo Bacabal. Capoeira diminuiu para o Azulão, que permanece com 3 pontos.

Legenda: Olávio foi o grande destaque da partida com 5 gols marcados pelo Atlético Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Já o Pacajus venceu o Icasa no estádio João Ronaldo, em Pacajus, com gols de Rayro, Igor e Wellesson. O Índio chegou aos 5 pontos, e está em 5º, próximo do Ceará, que abre o G4 com 7. O Verdão do Cariri ainda não pontuou.

Encontro

Em boa fase no Estadual, Atlético Cearense e Pacajus se enfrentam na próxima rodada, às 15h30 no estádio Domingão, em Horizonte (CE).