Atlético e Icasa empatam em 0 a 0 no Domingão e seguem sem vencer no Estadual

Atlético Cearense e Icasa empataram em 0 a 0 no Domingão, em Horizonte (CE), pela 2ªrodada do Campeonato Cearense e continuam sem vencer no certame.

As duas equipes vinham de derrotas em suas estreias - o Atlético fora para o Maracanã e o Verdão em casa para o Crato - e buscavam a reabilitação com uma primeira vitória.

Com o resultado, as duas equipes chegam ao seu primeiro ponto no Estadual, e estão nas últimas colocações.

O jogo

A primeira etapa de jogo foi muito equilibrada, com as equipes alternando chances de perigo.

Pelo Icasa, as melhores chances foram de Silvano, Leandro Mendes e Felipinho, que acertaram o alvo, mas não marcaram.

Pelo lado do Atlético, que estreava o técnico Reginaldo França após a saída de Raimundinho na terça-feira, criou com Hércules, duas vezes, e Claudivam, que também erraram o alvo.

Legenda: O Atlético estreou o técnico Reginaldo França, que entregou o cargo na terça-feira Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Na etapa final de jogo, a partida ficou mais truncada e as equipes não criaram mais chances de gol, apesar das mudanças dos treinadores.

Outro resultado

No outro jogo do dia, o Maracanã empatou em 0 a 0 com o Crato fora de casa, no Inaldão-Lirio Callou, em Barbalha, e assumiu a vice-liderança da 1ª Fase com 4 pontos. O time perde nos critérios de desempate para o Caucaia, que também tem 4. O Crato, que havia vencido o Icasa fora na estreia, também chega a 4 pontos e está em 3º.

Próximas partidas

Pela 3ª rodada, todos os jogos serão no sábado. O Atlético joga às 15 horas contra o Ferroviário no Domingão, em Horizonte.

Já o Verdão do Cariri, enfrenta o Caucaia no estádio João Ronaldo, em Pacajus, às 16 horas.

Crato e Pacajus duelam no Mirandão, às 15 horas, e Iguatu e Maracanã se enfrentam no Morenão, às 16 horas.