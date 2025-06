Atlético de Madrid x Botafogo no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (23), na terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Atlético de Madrid x Botafogo no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e do GE, da DAZN e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Javi Galán; Pablo Barrios, De Paul, Samuel Lino e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Igor Jesus.

ATLÉTICO DE MADRID X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA