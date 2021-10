Atlético de Madrid x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético de Madrid entra em campo neste sábado (02), às 16h (horário de Brasília), contra o arquirrival Barcelona, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece no Wanda Metropolitano, em Madrid.

A equipe colchonera ocupa a 4ª colocação, com 14 pontos, e busca retomar o bom desempenho na LaLiga. O time de Diego Simeone perdeu para o Deportivo Alavés, por 1 a 0, na última rodada do torneio nacional.

Os comandos de Ronald Koeman, por sua vez, vivem altos e baixos na competição e ocupam a 6ª colocação, com 12 pontos. Na última rodada, diante do Levante, o Barcelona venceu por 3 a 0 e acabou o jejum de dois jogos sem vitórias no Campeonato Espanhol. A equipe havia empatado com o Granada, em casa, e com o Cádiz.

Palpites para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil e pela plataforma de streaming Star+.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid

Oblak; Llorente, Savic, Felipe e Renan Lodi; Koke, Kondogbia, De Paul e Carrasco; Suárez e João Félix. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona

Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Memphis Depay, Ansu Fati e Philippe Coutinho. Técnico: Ronald Koeman.

Ficha técnica

Atlético de Madrid x Barcelona - 8ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP)

Data: 02/10/2021 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Juan Martinez Munuera (ESP)

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

